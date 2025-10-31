Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
2026 mazaret tayini


31 Ekim 2025 11:41
babama bağlı olarak başkasının güç ve yardımı olmadan hayatını idame ettiremez ibareli heyet raporu ile özür grubu tayini istenir mi?


batman123
Aday Memur
31 Ekim 2025 12:31
evet

Yondaimeminato
Daire Başkanı
31 Ekim 2025 12:37

Öğretmenlerden

-Kendisinin, eşinin veya çocuklarından birinin,b) Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birininhastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler, sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Öğretmenlerden

-Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında ?Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.? ibaresi bulunanlar anne, baba veya vasi tayin edildiği kardeşinin Adres Kayıt Sisteminde (AKS) kayıtlı bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

