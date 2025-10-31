2026 mazaret tayini

Öğretmenlerden

-Kendisinin, eşinin veya çocuklarından birinin,b) Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birininhastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler, sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

-Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında ?Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.? ibaresi bulunanlar anne, baba veya vasi tayin edildiği kardeşinin Adres Kayıt Sisteminde (AKS) kayıtlı bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.