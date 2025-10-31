KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Aralık merkezi atama


31 Ekim 2025 11:42
Aralık merkezi atama

Aralık ayındaki merkezi atamada tahmini ne kadar alım olur fikri olan var mı (iibf)

Çok Yazılan Konular

2026 KPSS'ye gireceklerKPSS 2026 lisans mezunlarıÇevre bakanlığı milli emlak atananlar kurum hakkında ne düşünüyorsunuz

Sözlük

günün filmi 2 oyalama 1 güne bir söz bırak 1

Son Haberler

Devlet Memurları Ücretli Olarak Sigorta Hakemliği Yapabilir Mi?Karadağ'da bıçaklı kavgaya karışan Türkler serbest bırakıldıKayyum atanan TELE 1'de çalışanlar istifa ettiİETT otobüsünde bıçaklı saldırı: İki yolcu ağır yaralıMeta AI Türkiye'de kullanıma sunuldu

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?