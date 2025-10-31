KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Yazılım mühendisliği kontenjanları seçim sayesinde artar mı? 90+ alan birinin atanma şansı nasıldır?


31 Ekim 2025 12:32
Yazılım mühendisliği kontenjanları seçim sayesinde artar mı? 90+ alan birinin atanma şansı nasıldır?

kpss den yüksek puan almak konusunda sıkıntı yok dereceye oynarım sorun bu değil sadece emek verip atanamayacaksam diye endişe ediyorum boşa emek vermek istemem. bilgilendirirseniz çok sevinirim. çünkü bunalıma girdim tıp istiyorum ama okuduğum 4 yılın da işe yaraması işime gelir elime para geçse kitap deneme için ve tıp okurken harçlık olarak çoook iyi olurdu. özelde çalışamıyorum yazılımda iş yok çok kasmaya uğraşacak halim yok sevmiyorum yazılımı. panik atağım var bu yüzden satış danışmanı olarak vs. de işe giremedim. kpss çalışmak yks de de faydası olur türkçeler aynı mesela ama dediğim gibi atanamayacaksam emek vermek istemiyorum direkt yks ye çalışırım onun yerine. aslında düz memurlukta olur fark etmez atanma şansı nasıldır?

Çok Yazılan Konular

2026 KPSS'ye gireceklerKPSS 2026 lisans mezunlarıÇevre bakanlığı milli emlak atananlar kurum hakkında ne düşünüyorsunuz

Sözlük

oyalama 1 günün filmi 2 güne bir söz bırak 1

Son Haberler

Devlet Memurları Ücretli Olarak Sigorta Hakemliği Yapabilir Mi?Karadağ'da bıçaklı kavgaya karışan Türkler serbest bırakıldıKayyum atanan TELE 1'de çalışanlar istifa ettiİETT otobüsünde bıçaklı saldırı: İki yolcu ağır yaralıMeta AI Türkiye'de kullanıma sunuldu

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?