Belediyede aday memurken istifa ettim.

Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
31 Ekim 2025 13:10
Ben büyükşehir belediyesinde aday memurdum pomemi kazandıgım için istifa ettim yakşık 1.5 yıl calıştım egerki polis olursam bu belediyede geçirdiğim aday memurluk süresi poliste sayılır mı yoksa sil baştan tekrar polislikte de o kadar daha aday memur olarak calışmam gerekirmi bilgisi olan var mı yani belediyedeki aday memurluk sürem diğer kurumlardaki aday memurluk süresini etkiler mi ?

