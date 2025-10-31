Gündem \ Cep Telefonu ve Teknolojik Ürünler
HP Poly Voyager Focus 2 ile 1 haftalık kullanım deneyimim


Selamın aleyküm arkadaşlar, Yaklaşık bir haftadır HP Poly Voyager Focus 2 kullanıyorum, hem ofiste hem evde. Birkaç gözlemimi paylaşayım da belki bakınan varsa yardımı olsun dedim.

Beğendiğim özellikler başta mikrofonu gerçekten iyi, iki taraflı kollanabiliyorsunuz sağ sol yol. Ama müzik dinlemek isterseniz sabiki sterio için doğru takmanız lazım. Arka planı güzel blokluyor iki modu var, istediğiniz şekilde sesi cancellayabiliyorsunuz. Birde pil süresi iyi gidiyor. Biraz ?mehh2 dediğim yerler ise altyapısı toplantı-odaklı olduğu için belki müzik için premium kulaklıklarla aynı seviyede değil. Asıl amacında hada iyi performans veriyor onun dışında iki hafta için gördüklerim bunlardı. Kullanım deneyimim arttıkça buradan güncelleme yaparım zaten.

