Derece/Kademe hk.

Merhaba Üniversite çalışanıyım unvanım Sağlık Memuru (Lise Mezunu) 4/B olarak başladım 15.09.2020 tarihinde. 15.04.2023 tarihi kadroya geçtim. Derece/kademem 12/2 olarak başlatıldı. Daha öncesi 4 sene Özel hastanede hizmetim var bu hizmeti birleştirdim 4/3 kadar alındı yani 3 sene 1 derece yükseldim. 11/2 olarak. şuan derece/kademem 9/1 e-bordroda baktığımda Derece/kademe ile onun altında bulunan Emekliliğe esas farklı görünüyor(11/3) bunda bir hata varmıdır?

