Görev tanımı dışında yazılan programın telif hakkı ve ücreti

Arkadaşlar herkese merhaba,

Bir konuyu danışmak istiyorum.

2016 yılında Çalıştığım devlet kurumuna kendi özel zamanımı kullanarak bir program yazdım. (Görev tanımımda olmayan bir iş)

Programın ederinin anlaşılması için kısa bilgi vereceğim. Özel bir şirket 2015 yılında bu programı yazmak için aylık 75.000 TL istedi. Kabul ettiğimiz halde yapamadı ardından ben başladım.

Program 10 yıldır kullanılıyor. Dolayısıyla devletin bana 10 yıl sonunda bir kaç milyon borcu var.

Ancak çalıştığım dönemde bunu hatırlattığımda mobinge maruz kaldım parasını da alamadım. Emekli oldum halen alamadım, lakin devlet millet zarar görmesin diye programı da kapatmadım (ciddi bir konumdaydı program).

Programdan çıkan 200.000 den fazla rapor, 2 milyona yakın kayıtlı test sonucu 80.000 den fazla dekont var ve hepsi de kurumun arşivlerinde mevcut. Yani ispatı zor değil.

Devlet hizmetimin karşılığın versin desem, devletim vicdanım kadar temiz davranıp hakkımı verir mi?

Yoksa dava masraflarını bana ödettirip daha mı beter eder?