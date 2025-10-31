Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Ücretli öğretmene promosyon ödemesi yapılır mı?


31 Ekim 2025 16:45
Ücretli öğretmene promosyon ödemesi yapılır mı?

arkadaşlar merhaba kolay gelsin geçtiğimiz hafta ücretli öğretmenlik de göreve başladım, bize verilen maaş dışında herhangi bir ücret var mı promosyon ödemesi vs. bilgisi olan yardımcı olabilir mi şimdiden teşekkürler


yldzhmt
Şube Müdürü
31 Ekim 2025 16:55

Malesef yok

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kız Anadolu İmamhatip liselerinde öğretmenlik.Yönetici atama yönetmeliği değişecek mi?Özel Eğitim Öğretmenlerinin % 25 Artırımlı Ek ders Ücreti AdaletsizliğiÖğretmenlikten VHKİ ye geçiş hakkında...10-14 Kasım mesleki çalışmalarla ilgili açıklama var mı?Bunları Biliyor musunuz? (Haklarımız)Norm fazlası öğretmenlerin ataması Kasım ayında yapılır mı?Eğitimsiz toplum yapılanması; amaç belli de hedef ne ola ki?Onkoloji tedavisi gören öğretmen atama dönemini beklemeden tayin isteyebilir mi?Norm fazlasıyım sağlık nedenlerden dolayı tercih etmeme hakkım var mı?

Sözlük

oyalama 1 günün filmi 2 güne bir söz bırak 1

Son Haberler

Dolar 42 TL'yi geçtiSavcı Ercan Kayhan'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet istemiHatay'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldüKurtulmuş'tan, Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında 'terör örgütü' tepkisiAltının kilogram fiyatı 5 milyon 660 bin liraya düştü

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?