31 Ekim 2025 17:24
Ek hesap 100 bin tl faizsiz 3 taksitli tanımlandı kontrol edin

Biraz önce bildirim geldi ve kullandım kontrol etmenizi öneririm


Dr Drogba
Aday Memur
31 Ekim 2025 17:26
bende maksiumum limite ulaştığından yeni başvuru yapılamaz uyarısı veriyor

hasancoko
Memur
31 Ekim 2025 17:27

benim hiç ek hesabım yoktu. kredi kartı borcum falanda yoktu. vakıfta param sadece 4 saniye kalıyordu :) ona rağmen tanımlandı.

Dr Drogba, 3 saat önce
bende maksiumum limite ulaştığından yeni başvuru yapılamaz uyarısı veriyor

Dr Drogba
Aday Memur
31 Ekim 2025 17:28
nerden başvurdun. belki ben yanlış yerden bakmışımdır
hasancoko, 3 saat önce

benim hiç ek hesabım yoktu. kredi kartı borcum falanda yoktu. vakıfta param sadece 4 saniye kalıyordu :) ona rağmen tanımlandı.


brkats
Memur
31 Ekim 2025 17:29

Bende de aynı uyarı var herkes kullanamayacak mı demek oluyor bu

Dr Drogba, 3 saat önce
bende maksiumum limite ulaştığından yeni başvuru yapılamaz uyarısı veriyor

dudaeva
Memur
31 Ekim 2025 17:29

Bende aynı uyarıyı aldım.. Ek hesabınızı yapılandırmış mıydınız benim gibi?

Dr Drogba, 3 saat önce
bende maksiumum limite ulaştığından yeni başvuru yapılamaz uyarısı veriyor

Dr Drogba
Aday Memur
31 Ekim 2025 17:29
hayır ama puanım baya kötü icrada dosyaların var
dudaeva, 3 saat önce

Bende aynı uyarıyı aldım.. Ek hesabınızı yapılandırmış mıydınız benim gibi?


hasancoko
Memur
31 Ekim 2025 17:30

Mobilden bildirim geldi bildirimler kapalı olabilir mobilden bakın bildirimlere


Dr Drogba
Aday Memur
31 Ekim 2025 17:32
bildirimi tıklayarak direk sayfaya mı yöneltti. yoksa başvurularımdan taksitli ek hesap başvurusuna mı girdin
hasancoko, 3 saat önce

Mobilden bildirim geldi bildirimler kapalı olabilir mobilden bakın bildirimlere


kalker_1984
Memur
31 Ekim 2025 17:32
aynen şuan aktif

Fener13131313
Aday Memur
31 Ekim 2025 17:33
bende de aynı hatayı verdi. Maksimum limit olduğu için başvuru yapamaz diyor

hasancoko
Memur
31 Ekim 2025 17:33

evet bildirimi tıklayınca direk otomatik sayfaya götürdü ve 2-3 onay vs sonrası direk hesaba attı.

Dr Drogba, 3 saat önce
bildirimi tıklayarak direk sayfaya mı yöneltti. yoksa başvurularımdan taksitli ek hesap başvurusuna mı girdin

brkats
Memur
31 Ekim 2025 17:35

Sicille ilgili problem var mı hocam sizin

Fener13131313, 3 saat önce
bende de aynı hatayı verdi. Maksimum limit olduğu için başvuru yapamaz diyor

Fener13131313
Aday Memur
31 Ekim 2025 17:36
yok hiç icralık durumum olmadı . fakat puanım 1200 lerde

dudaeva
Memur
31 Ekim 2025 17:36

Benim icralık bir durum yok fakat ek hesabı yapılandımıştım. Puana bakmadım ama muhtemelen kötüdür benimde.. Hızlı yargılama usülü dava açacaklardı daha sonra hiç denk gelmedim acaba o iş olmadı mı?

Dr Drogba, 3 saat önce
hayır ama puanım baya kötü icrada dosyaların var

Dr Drogba
Aday Memur
31 Ekim 2025 17:36
çoğumuzda aynı hatayı verdiğine göre herkese tanımlamayacaklar belli oldu. bunların yapacağı sözleşmenin ben taaa.

dudaeva
Memur
31 Ekim 2025 17:42

Cuma günü saat 5 ten sonra tanımlanması da ayrı bir olay.. :)


İnfazveKoruma21
Aday Memur
31 Ekim 2025 17:46
İcralık olanlara verirler mi arkadaşlar? Şubeye gidin diye uyarı çıkıyor kırmızı yazı ile. Para sisteme yansımış ama kullandırmıyor.

slm08
Genel Müdür
31 Ekim 2025 17:49

arkadaşlar benim bakiye 100 bin oldu yani kullandım mı ben şimdi hiç harcama yapmasan benden her ay 33.333 tl çekerek 3 ayda tamamlayacak doğru mu anladım eğer parayı kullanırsam da bu sefer cepten ödiyeceğim değil mi ihtiyacım da yoktu hata ettim gibi kafam karışık


Dr Drogba
Aday Memur
31 Ekim 2025 17:54
senin icran var mıydı
İnfazveKoruma21, 2 saat önce
İcralık olanlara verirler mi arkadaşlar? Şubeye gidin diye uyarı çıkıyor kırmızı yazı ile. Para sisteme yansımış ama kullandırmıyor.

brkats
Memur
31 Ekim 2025 17:55

Arkadaşlar icralık olup, takipte olup veya gecikmede olan puanı düşük olan kullanan var mı?

1234

