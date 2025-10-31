Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
İlçe millî eğitim müdürünün resen görevlendirme yetkisi var mı?


31 Ekim 2025 17:45
Arkadaşlar merhaba,

Norm fazlası öğretmenim. Önce bir okulda okul öncesi öğretmeni olarak görevlendirildim. Daha sonra öğrenci sayısı az olduğu için sınıfım kapatıldı ve aynı okulun özel eğitim sınıfında görevlendirildim. Tam ortama ve öğrencilerime alışmaya başlamışken, atama şubesinden aranarak başka bir okulda müdürle sorun yaşayan bir öğretmenle yer değiştirip değiştirmek istemediğim soruldu.

İstemediğim takdirde ilçe millî eğitim müdürünün beni resen görevlendirebileceği söylendi.

Bu durumda müdürün böyle bir yetkisi gerçekten var mı?

Ayrıca birçok norm fazlası öğretmen varken neden özellikle ben seçiliyorum?

Bu tür durumlarda hizmet puanı hiç mi dikkate alınmıyor?

Bilgisi olan arkadaşlar beni aydınlatırsa çok sevinirim.


spock
Genel Müdür
31 Ekim 2025 19:33

İlçe müdürünün yoksa bile Vali'nin ve dolayısıyla İl MEM Müdürü'nün ve dolayısıyla İlçe MEM Müdürü'nün böyle bir yetkisi var.

