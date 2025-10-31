İlçe Milli eğitim müdürü başka bir okulda müdürüyle sorun yaşayan öğretmenle istemediğim halde yerim

Arkadaşlar merhaba,

Norm fazlası öğretmenim. Önce bir okulda okul öncesi öğretmeni olarak görevlendirildim. Daha sonra öğrenci sayısı az olduğu için sınıfım kapatıldı ve aynı okulun özel eğitim sınıfında görevlendirildim. Tam ortama ve öğrencilerime alışmaya başlamışken, atama şubesinden aranarak başka bir okulda müdürle sorun yaşayan bir öğretmenle yer değiştirip değiştirmek istemediğim soruldu.

İstemediğim takdirde ilçe millî eğitim müdürünün beni resen görevlendirebileceği söylendi.

Bu durumda müdürün böyle bir yetkisi gerçekten var mı?

Ayrıca birçok norm fazlası öğretmen varken neden özellikle ben seçiliyorum?

Bu tür durumlarda hizmet puanı hiç mi dikkate alınmıyor?

Bilgisi olan arkadaşlar beni aydınlatırsa çok sevinirim.