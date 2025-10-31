Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Lanet olsun bu reklamlar.net sitesinin Reklam anlayışına...


31 Ekim 2025 18:32
Lanet olsun bu reklamlar.net sitesinin Reklam anlayışına...

Yeter ya lânet olsun reklamlar.net in reklam anlayışına! Bı yorumları okuyalım diyoruz 4 kez reklam oynatıyor. Bu sitenin suyu çıktı.


yinemiamcalar
Şef
31 Ekim 2025 19:13

Burada başlık açacağına internete reklam engelleme yazdan sorunu çözersin özel DNS ekleye gir bunu yapıştır

dns.adguard.com


istanbul006
Aday Memur
31 Ekim 2025 19:47

Lanet olsun bu reklamlara editörler ne iş yapar?

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Gücüm Kalmadıİcralık polislerMazeret ataması 2025İsbankasi Promosyon 100.000 TLSosyal medya hakaretZam hayırlı olsunSayın bakan müjde açıklayacağı haberiİş Cep Uygulamasının Berbatlığı6 aydır eş yardımı alıyorum ama eşim çalışıyorIS BANKASI AÇILAN İLLER VE BILGILENDIRME

Sözlük

günün filmi 2 güne bir söz bırak 1 Hz.lut 1 oyalama 1

Son Haberler

Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldiİstinaf bozmuştu: Mahkeme 'mukadderat' diyen müteahhide aynı cezayı verdiSüper Lig'in dev maçları 5 kıtada canlı yayınlanacakEsenyurt Belediyesinden 'araç kiralama ihalesi' iddialarına açıklamaTSK Muvazzaf Subay Adayı Başvurusu süresi uzatıldı

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?