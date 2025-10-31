Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
zorunlu bes


31 Ekim 2025 18:54
zorunlu bes

yeni çıkan yasa ile bes zorunlu olacakmış, bundan memurlar da etklleniyor mu, bilgisi olan var mı ?


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
31 Ekim 2025 19:29
özel sektör çalışanına zorunlu tutacağı bir uygulamayı devletin kendi çalışanına uygulamaması mantıksız olur. kaldı ki kanunda ayrım yok , bütün işverenleri kapsıyor gibi gözüküyor.

Dejavvu-
Şef
31 Ekim 2025 19:35

maaş, kiraya ve kredi kartlarına gidiyor. Umarım bizi etkilemez.

