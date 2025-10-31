Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
İllerin farklı norm atama süreçleri uygulaması.


31 Ekim 2025 18:57
İllerin farklı norm atama süreçleri uygulaması.

Bu konuda düşünceniz ne?


spock
Genel Müdür
31 Ekim 2025 19:32

Düşüncelik bir durum yok. Bu atama türü valiliklerin yetkisi ve onayında yapılıyor. O yüzden ilden ile farklılık göstermesi çok doğal.

Bakanlık bu atamada yok.


Bukettdeniz
Aday Memur
31 Ekim 2025 19:39
anladım hocam sağolun
