31 Ekim 2025 19:31
3 Ay faizsiz 100 bin
Arkadaşlar 3 ayı geciktirirsek takibe mi düşer yoksa yatan maaştan faizi ni mi keser

Karakarta11903
Aday Memur
31 Ekim 2025 19:41
kardeşim nasıl kullandın? bana hiç bildirim vs gelmedi. mobile giriyorum reklam, kampanya falanda yok

Dr Drogba
Aday Memur
31 Ekim 2025 19:42
başvurular , taksitli ek hesap başvurusundan
Karakarta11903
Aday Memur
31 Ekim 2025 19:47
ek hesabınız bulunmamaktadır diyod

biberovic
Aday Memur
31 Ekim 2025 19:55
benim gecikmede 2 kredim var onlardan dolayı hesapta bloke var bi yüzden kullandirmiyirmus

venceramos0101
Aday Memur
31 Ekim 2025 19:56

nasıl öğrendin . müşteri temsilcisini mi aradın

biberovic
Aday Memur
31 Ekim 2025 19:57
evet
Fanuba1045
Aday Memur
31 Ekim 2025 20:00

Bana da tanımlanmış 100 bin,


biberovic
Aday Memur
31 Ekim 2025 20:00
allahim bize de nasip et
