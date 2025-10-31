Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : supporters.

Numan Kurtulmuş salonu terketti


31 Ekim 2025 20:04
Numan Kurtulmuş salonu terketti

iyi partili erhan usta "pkk sevdanız nereden geliyor?" diye sordu.

hakaret hadsizlik olarak değerlendiren meclis başkanı salonu terketti.

Çok Yazılan Konular

Deprem3 Kasım 2024Cumhuriyet bayramınız kutlu ve mutlu olsun

Sözlük

güne bir söz bırak 1 oyalama 1 günün filmi 2 Hz.lut 1

Son Haberler

Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldiİstinaf bozmuştu: Mahkeme 'mukadderat' diyen müteahhide aynı cezayı verdiSüper Lig'in dev maçları 5 kıtada canlı yayınlanacakEsenyurt Belediyesinden 'araç kiralama ihalesi' iddialarına açıklamaTSK Muvazzaf Subay Adayı Başvurusu süresi uzatıldı

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?