Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Reklamlarınınamk


31 Ekim 2025 20:30
Reklamlarınınamk
artık mobil uygulamada da zırt pırt reklam getirmeye başladılar. birde fantezi bilmem ne reklamları namussuz herifler ya

Hk571632
Aday Memur
31 Ekim 2025 21:27
youtube den bak. reklam engelleme şeklinde. ben yaptım şükür saçma sapan reklamlar gelmiyor.

sozlesmelıpersonel41
Aday Memur
31 Ekim 2025 22:23

Valla ya böyle birşey olama poker reklamıda var yazıklar olsun başka platforma geçmek lazım

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ekim Ayı Enflasyon beklenti anketi Haciz acil lütfenUnvan değişikliği hakkındaYıllık iznim nasıl 30 gün oldu?Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesi2026 temmuz memur zammıOcak 2026 zam tahiminizorunlu besİcra Sürecinde Taahhüt İle TaksitlendirmeEksik ödenen Sendika ücretinin toplu yatırılması haberi

Sözlük

güne bir söz bırak 1 günün filmi 1 oyalama 1 Hz.lut 1

Son Haberler

Samsun'da kamyonetin çarptığı 2 kişi hayatını kaybettiKurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: İlk 4 madde asla konuşulmadıBodrum'da CHP'li meclis üyesi ile bir zanlı rüşvetten tutuklandıİBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandıTraktör ile kazan arasına sıkışan köy muhtarı hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?