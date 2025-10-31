Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

100 bin TL'yi icralık olup da alan olmamıştır sanırım.


31 Ekim 2025 21:22
Böyle promosyon anlaşması olmaz olsun bazıları kullandı bazıları da ağzı açık baktı nerede estlik nerede adalet dava açtık diyen admin de kafasını kuma gömdü sanırım kendini de kullandı tuzu kuru olunca yazmayı da bilgilendirmeyi de bıraktı herkes işi gorulene kadar.

E.Kayı Han
Editor
31 Ekim 2025 22:43

Kafamı kuma falan gömmedim ama belli ki senin kafan kumdan çıkmadığı için yaptığım açıklamaları görmemişsin. Açıklamayı yaptım sen okumadı isen suç bende mi? Ben dava açacağım dedim. Sonrasında bir sendika çıktı biz davayı açtık dedi esas numarası paylaştı. Bunun üzerine ben de dava açmayacağım zaten açılan bir dava var dedim. Daha başka ne diyebilirim acaba.

Anlıyorum zor durumdasınız ihtiyacınız var Gönül ister ki alın siz de parayı. Ama benlik bir durum yok. Buna rağmen direkt bana yönelik ithamlar falan hoş olmuyor.


Karakarta11903
Aday Memur
31 Ekim 2025 22:44

peki açılan davada ne sonuç çıktı ? benim icram olmamasına rağmen geçmişte icram var diye vermiyor. üstelik dosyalar kapandı.

E.Kayı Han, 3 dk. önce

