31 Ekim 2025 21:57
Şekerbank müfettiş yardımcılığı 2025

Merhaba arkadaşlar, bugün Şekerbank İK'sı tarafından mülakata davet edildim.

Süreçle ilgili bilgi paylaşımı veya deneyim aktarımı yapmak isteyenleri bekliyorum. Teşekkürler.

Ayrıca Bilgisayar mühendisliği & YBS gibi IT odaklı bölümlerden mezun olup daha önceki senelerde mülakata giren arkadaşlar hangi alanlara ağırlık verildiğini paylaşabilirse çok müteşekkir olurum.

Şimdiden herkese başarılar.

