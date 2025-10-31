Çözger raporu ve ihtiyaç atamadan muaf olma

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Çocuğumun çözger raporu var buna istinaden devlet desteği ile özel rehabilitasyona gidiyor.Raporda Özel gereksinim var ( ÖGV ) yazıyor. Bu neden dolayı ihtiyaç fazla atamalarinda muaf olunuyor mu ? Bir kaç ilin MEM atamasına bunu sordum Muaf oluyorsunuz yanıtı verdiler.ama kendi Mem e sorduğumda en az %40 engelli olmalı diye cevap verdiler. Fakat Sağlık bakanlığı 2019 da mevzuat değişikliği nedeniyle çozger raporlarında engel oranı yazmıyor.Bilgisi ve örnek durumu yaşayan varsa cevap verebilir mi?

