Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

sağlık bakanlığı mühendis maaşı


31 Ekim 2025 22:21
sağlık bakanlığı mühendis maaşı
Merhaba sağlık bakanlığı göreve yeni başlayan makine mühendisi maaşı ne kadar? birde döner sermaye teşvik vs oluyor mu?

Çok Yazılan Konular

Yeni atanan tıbbi sekreter maaşıYurtdışı görevlendirmeHemşire kadroluysa geri sözleşmeliye geçebilir mi?Eş durumu tayini imzada beklemeYeni atandım Ücretsiz doğum izni parça parça kullanılabilir mi?Eş durumu mazeret bitimi yardimÖzel sektör eş tayini genel bilgilendirmeMazeret eş tayini bitince eski yerine dönüşKurumlar arası geçiş

Sözlük

güne bir söz bırak 1 günün filmi 1 oyalama 1 Hz.lut 1

Son Haberler

Samsun'da kamyonetin çarptığı 2 kişi hayatını kaybettiKurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: İlk 4 madde asla konuşulmadıBodrum'da CHP'li meclis üyesi ile bir zanlı rüşvetten tutuklandıİBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandıTraktör ile kazan arasına sıkışan köy muhtarı hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?