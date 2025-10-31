Yürütmeyi Durdurma İptali

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
31 Ekim 2025 23:05
2025 tayinleri için atama iptal davası açıpta YD alıp eski yerine dönenlerden YD yi üst mahkeme bozan oldu mu? Bozduysa da herhangi bir tarih ya da bilgi verildi mi dönüş için?

