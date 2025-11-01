Kadınların en sevdiği rakı hangisi?

Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet

01 Kasım 2025 02:51
Kadın rakısı diye bir rakı var mı bilmiyorum ama nedense son zamanlarda rakı içen kadınların önünde hep kulüp delüks rakısı var. Kulüp delüks rakısının tadını çok merak ettiğim halde alıp içemiyorum acaba kadın rakısı mı içiyor demesinler diye :) Hatta bir haber de görmüştüm yapılan anketlere göre kadınların ve ünlülerin en çok sevdiği rakı Kulüp Delüks rakısı oldu diye.

