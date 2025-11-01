Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Yaşayan açıklık getirebilir mi?


01 Kasım 2025 04:15
Yaşayan açıklık getirebilir mi?

Birinci bölgeden İkinci şarka gönderilen personel 3 yıllık yerde 2 yıl yapınca tayinci durumuna düşüyor bunu biliyorum.

Ancak ikinci bölgedeyken ilin görev süresini tamamlayıp başka bir ikinci bölge iline tayin olan personelin durumu ne oluyor süre bakımından.

Atama yönetmeliğinde gönüllü olarak ikinci bölgeye ikinci defa tayin olan personel o ilin görev süresini tamamlamak zorunda gibi bir şey yazıyor ama bu ne için geçerli.

Doğudan doğu yapan abilerim varsa yazabilir mi

Çok Yazılan Konular

Gücüm Kalmadıİcralık polislerİsbankasi Promosyon 100.000 TLSayın bakan müjde açıklayacağı haberiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMazeret ataması 2025İş Cep Uygulamasının BerbatlığıBosanmadan dolayı maseret atamasıİŞ BANKASINDAN İCRAYA DÜŞEMEMEK YARDIMCI OLUR MUSUNUZIS BANKASI AÇILAN İLLER VE BILGILENDIRME

Sözlük

güne bir söz bırak 1 Hz.lut 1 oyalama 1 günün filmi 1 yazarların ekşi sözlük mahlaslarını saklaması 1

Son Haberler

1 Kasım 2025 tarihli atama kararı yayımlandı20 Yıl Hizmet Sonrası İstifa Etmeyi Düşünen Memur Nasıl Hareket Etmeli?1 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıklarıBabasının cenazesinde dayısını da kaybettiHulusi Akar'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tam destek

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?