Ek ders modulumde ek dersim bulanık görünüyor


01 Kasım 2025 07:25
Ek ders modulumde ek dersim bulanık görünüyor

Ek ders modulumde ek ders bilgilerim bulanık görünüyor aynı durumla karşılaşan var mi varsa çözüm önerisi nedir yardımcı olur musunuz lütfen?


gıdaaa
Aday Memur
01 Kasım 2025 08:12

Hocam yukarı (sayfa 1 diye yazan kısım) sağa doğru kaydırın, orada indirme işareti var oradan pdf olarak indirirseniz net görünür.


Dilci786
Aday Memur
01 Kasım 2025 09:07

Keratokonus?

