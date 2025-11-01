Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Halk Eğitim Merkezi


01 Kasım 2025 08:16
Halk Eğitim Merkezi
Arkadaşlar halk eğitim merkezinde alacağımız bir bilgisayar vs. memur olarak kamuda işimize yarar mı ve hangi belgeleri alırsak daha iyi olur bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi. şimdiden teşekkür ederim

Çok Yazılan Konular

Ekim Ayı Enflasyon beklenti anketi Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiHaciz acil lütfenOcak 2026 zam tahimini2026 temmuz memur zammıYıllık iznim nasıl 30 gün oldu?Zorunlu besİcra Sürecinde Taahhüt İle TaksitlendirmeUnvan değişikliği hakkındaEksik ödenen Sendika ücretinin toplu yatırılması haberi

Sözlük

açık açık konuşmak 1 yazarların ekşi sözlük mahlaslarını saklaması 1 günün filmi 1 Hz.lut 1 oyalama 1 kimlik 1 güne bir söz bırak 1

Son Haberler

Güllü'nün ölümünde yeni tanıktan kızıyla ilgili yeni iddia: 'Annemle dost olup onu öldüreceğim'KKM bakiyesi 7,4 milyar dolara gerilediTürkler Kara Kıta'yı sessiz sedasız nasıl ele geçirdi?Gebze diken üstünde! Bakan Kurum: 16 bina tahliye edildiÜçüncü çeyrekte tarihi rekorla turizmde altın çağ yaşanıyor

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?