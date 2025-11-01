Halk Eğitim Merkezi

Arkadaşlar halk eğitim merkezinde alacağımız bir bilgisayar vs. memur olarak kamuda işimize yarar mı ve hangi belgeleri alırsak daha iyi olur bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi. şimdiden teşekkür ederim

Arkadaşlar halk eğitim merkezinde alacağımız bir bilgisayar vs. memur olarak kamuda işimize yarar mı ve hangi belgeleri alırsak daha iyi olur bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi. şimdiden teşekkür ederim