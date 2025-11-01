Bakanlık alımlarına atanıp gitmemek

KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Iyi günler tıbbi sekreterim saglik bakanligi atamasinda atanamadim 2.uni olarak buro okudum Baska bir bakanligin disardan alımlarina kariyer kapisindan basvurdum kazanmisim.Ben gitmezsem saglik bakanliginin 3. Atamasi olmasi dahilinde basvuru yapabilcek miyim? Kararsizlik beni mahvetti.Duz memur maasiyla buyuksehirde yasamak cok eger puanim yanicaksa gidicem

