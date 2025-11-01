biraz da kendimizi eleştirelim.

değerli hocalarım meslekte 20. yılıma girmek üzereyim. bu sürenin 1/3 ü güneydoğu ve doğu Anadolunun ücra yerlerinde geçirdim. bu satırları yazarken çok düşündüm çok kararsız kaldım. şimdiden gelebilecek tepkileri duyabiliyorum ama vicdanım bana bu satorşarınyqxmayk emrediyor. bence özeleştiri yapma vaktimiz geldi. ne sendikam var ne başka bir aidiyetim. ama öğretmen camiası içinde çok ciddi bir çürümüşlük ve pespaylik olduğunu söylemek zorundayım. bazı temel tespitlerimi maddeler halinde dikkatinize sunuyorum. 1- öğretmen kalitemiz yerlerde: iki lafı yanyana getiremeyen, temel bilgisayar okuryazarlığı olmayan yüzbinlerce öğretmen var. onlara iki çift lafım var. kendi çocuğunuzun öğretmeni donanımlı olsun diye yalan adres gösterip atılmadık takla bırakmayanlar huuu. siz neden bir başkasının çocuğunun en donanımlı en yetkin öğretmeni olmak için kılınızı kıpırdatmıyorsunuz bre vicdansızlar bre ahlaksızlar ( evet bu ahlaksızlık bu vicdansızlıktır) 2- kendi çocuğunun dersi tam zamanında işenmeli öğretmen derdine tam zamanında girmeli diyen ama derse hiç bir gerekçe olmadan ki gerekçe olması da öğretmenin dersine geç gitmesine bahane olmaz dersine dakikalarca geç giren öğretmen müsveddeleti haysiyetiniz nerede. başkasının çocuğunun zamanı, geleceği sizinkinden daha mı az değerli. 3- her yerde ve koşulda kendini haklı gören bu kadar paraya bu kadar hizmet diyen ama kendi çocuğunun öğretmeni mucizeler yaratsın diyen pişkinler sizin mucizeniz nerede? öğretmenlik bir vicdan mesleği değildir öğretmenlik üç kuruşluk karakteri olmayanların vicdanlarına terk edilemeyecek kadar kutsal bir meslektir. hakkıyla işimi yapan öğretmenimin aldığı her kuruş helaldir daha fazlasına müstehaktır. ancak saydığım özellikteki öğretmen müsveddeletine bu para da fazladır. hakkıyla vazifesini yapan tüm hocalarımın ayaklarının altını ellerini öperim. saygıyla eğiliyorum önlerinde. diğerlerine de vicdan ve empati gibi insanı insan yapan en temel değerlerden nasiplenmelerini diliyorum. sağlıcakla kalınız.

