Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Memurlar nete girerken sürekli reklam geliyor form kısmına girerken sürekli 2 şer dakikalık video iz


01 Kasım 2025 10:27
Memurlar nete girerken sürekli olarak reklam geliyor form kısmına girerken sürekli olarak reklam geliyor reklam izlemek zorunda kalıyorum kapatamiyorum çok zorlanıyorum lütfen çözüm önerisi verin herkeste mi böyle bende mi böyle lütfen yardım edin arkadaşlarım.


BuAşkFazlaSana
Şef
01 Kasım 2025 10:53

Brave tarayıcı kullan.

