Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Memurlar nete girerken sürekli reklam geliyor.


01 Kasım 2025 10:27
Memurlar nete girerken sürekli reklam geliyor.

Memurlar nete girerken sürekli olarak reklam geliyor form kısmına girerken sürekli olarak reklam geliyor reklam izlemek zorunda kalıyorum kapatamiyorum çok zorlanıyorum lütfen çözüm önerisi verin herkeste mi böyle bende mi böyle lütfen yardım edin arkadaşlarım.


BuAşkFazlaSana
Şef
01 Kasım 2025 10:53

Brave tarayıcı kullan.


mıcheal owen
Daire Başkanı
01 Kasım 2025 11:37

İyice suyunu çıkardılar her yer reklam


aytek711
Aday Memur
01 Kasım 2025 12:37

reklam çıktığı an kapatıp çıkıyorum

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Özel Eğitim Öğretmenlerinin % 25 Artırımlı Ek ders Ücreti AdaletsizliğiYönetici atama yönetmeliği değişecek mi?10-14 Kasım mesleki çalışmalarla ilgili açıklama var mı?10 Kasım programını hangi tarihte yapacaksınız?proje okul atamaları yargı kararlariNorm fazlasıyım sağlık nedenlerden dolayı tercih etmeme hakkım var mı?Memurluktan öğretmenliğe geçmek doğru olur tavsiye verir misiniz?Öğretmenlikten VHKİ ye geçiş hakkında...Ek ders modulumde ek dersim bulanık görünüyorbiraz da kendimizi eleştirelim.

Sözlük

açık açık konuşmak 1 yazarların ekşi sözlük mahlaslarını saklaması 1 günün filmi 1 güne bir söz bırak 1 oyalama 1 Hz.lut 1 kimlik 1

Son Haberler

Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi DestekliyorŞartları Taşımayan Kişinin Sözleşme Ücretinin Ödenmesi Halinde Kamu Zararından Bahsedilebilir Mi?Diyarbakır merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 28 zanlı tutuklandıHakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye HazırSındırgı depreminin hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?