TES NEDEN ZORUNLU...

01 Kasım 2025 10:31
Resmi Gazete'de yayımlanan 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'na göre, Otomatik Katılım Sistemi işveren katkısının da yer alacağı ikinci basamak emeklilik modeline dönüştürülüyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi adıyla hayata geçirilecek uygulamada çalışanların maaşlarından yüzde 3 kesinti yapılacak. Tüm çalışanların zorunlu olarak gireceği TES, 2026 yılında yürürlüğe girecek.

