Forumda Gezinmenin İmkansız Hale Gelmesi

memurlar.net yöneticileri, abi sizler iyi misiniz? Forumda dolaşmak, reklamlardan dolayı imkansız hale geldi. Hiç mi içinizde birisi "hocam biz ne yapıyoruz" demiyor. Bilgisayardan foruma girdiğimizde her tıktan sonra 20 saniyelik reklam geliyor, mobilden girebiliyoruz sadece. Delirdiniz mi birader siz? Şuradan kazanacağınız 3-5 lira için forumu bıraktırdınız millete.

