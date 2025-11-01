Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

2. Kez temyiz


01 Kasım 2025 12:31
2. Kez temyiz

arkadaşlar merhaba disiplin ihraç dosyam ile ilgili daniştayın bozup BİM karara uyup kazandım. Ancak egm son gün temyize gitti 2.kez dosyası 2kez gidip sonuç alan veya süre tahmini yapabilen yaşayan arkadaşlar bilgi verirseniz sevinirim

