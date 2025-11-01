proje okul atamaları yargı kararlari

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Özel Eğitim Öğretmenlerinin % 25 Artırımlı Ek ders Ücreti AdaletsizliğiYönetici atama yönetmeliği değişecek mi?10-14 Kasım mesleki çalışmalarla ilgili açıklama var mı?10 Kasım programını hangi tarihte yapacaksınız?proje okul atamaları yargı kararlariNorm fazlasıyım sağlık nedenlerden dolayı tercih etmeme hakkım var mı?Memurluktan öğretmenliğe geçmek doğru olur tavsiye verir misiniz?Öğretmenlikten VHKİ ye geçiş hakkında...Ek ders modulumde ek dersim bulanık görünüyorbiraz da kendimizi eleştirelim.
Sözlük
Son Haberler
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi DestekliyorŞartları Taşımayan Kişinin Sözleşme Ücretinin Ödenmesi Halinde Kamu Zararından Bahsedilebilir Mi?Diyarbakır merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 28 zanlı tutuklandıHakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye HazırSındırgı depreminin hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Editörün Seçimi
2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?