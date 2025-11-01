Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

proje okul atamaları yargı kararlari


01 Kasım 2025 13:13
proje okul atamaları yargı kararlari
bir çok ilden iptal kararları geliyor

Dantesedmond
Aday Memur
01 Kasım 2025 13:14
Giresun Rize Isparta Ankara Samsun afyon idare mahkemeleri açılan davalarda iptal karari verdi

atahoca
Müsteşar Yardımcısı
01 Kasım 2025 13:24

En başta hukuksuz olduğunu yazmıştık.

Şimdi ne olacak önemli olan o? Kanuna göre uygulama yapılacak mı? Uygulamayı yapanlar ceza alacak mı, mesele o.

Yoksa ben yaptım, oldu bitti anlayışı devam edecek mi?

Uygulanmayan yargı kararı devletin bir kanadını yok göstermemesi ve o hale getirmesi için tedbirler alınmalı. Sorumlular yargı önünde yangından mal kaçırır gibi yaptıkları uygulamanın hesabını vermelidir.


Dantesedmond
Aday Memur
01 Kasım 2025 13:32
yanlız müdür de seçse yönetmelikte bakan atar yazıyor
atahoca, 1 saat önce

En başta hukuksuz olduğunu yazmıştık.

Şimdi ne olacak önemli olan o? Kanuna göre uygulama yapılacak mı? Uygulamayı yapanlar ceza alacak mı, mesele o.

Yoksa ben yaptım, oldu bitti anlayışı devam edecek mi?

Uygulanmayan yargı kararı devletin bir kanadını yok göstermemesi ve o hale getirmesi için tedbirler alınmalı. Sorumlular yargı önünde yangından mal kaçırır gibi yaptıkları uygulamanın hesabını vermelidir.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
01 Kasım 2025 13:42

Kimin atadığı kanunun sorunu değil. Uygulamayı yapana göre kanun işleyecekse Türkiye Cumhuriyeti kepenkleri kapatılmış demektir.

Gerek bu konuda gerekse diğer konularda anayasaya, kanunlara aykırı uygulama yapanlar (ki hele tüm bunları hatırlatmalara rağmen) hesabını vermedikçe ve uygulamalar düzenli hale getirilmedikçe hukuk devleti yara alacaktır.

Dantesedmond, 53 dk. önce
yanlız müdür de seçse yönetmelikte bakan atar yazıyor

atahoca
Müsteşar Yardımcısı
01 Kasım 2025 13:43

ek: Bu arada sadece son imza sahibi değil aracılık yapanlar da sorumludur.

Dantesedmond, 53 dk. önce
yanlız müdür de seçse yönetmelikte bakan atar yazıyor
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Özel Eğitim Öğretmenlerinin % 25 Artırımlı Ek ders Ücreti AdaletsizliğiYönetici atama yönetmeliği değişecek mi?10-14 Kasım mesleki çalışmalarla ilgili açıklama var mı?10 Kasım programını hangi tarihte yapacaksınız?proje okul atamaları yargı kararlariNorm fazlasıyım sağlık nedenlerden dolayı tercih etmeme hakkım var mı?Memurluktan öğretmenliğe geçmek doğru olur tavsiye verir misiniz?Öğretmenlikten VHKİ ye geçiş hakkında...Ek ders modulumde ek dersim bulanık görünüyorbiraz da kendimizi eleştirelim.

Sözlük

güne bir söz bırak 1 Hz.lut 1 yazarların ekşi sözlük mahlaslarını saklaması 1 açık açık konuşmak 1 kimlik 1 günün filmi 1 oyalama 1

Son Haberler

Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi DestekliyorŞartları Taşımayan Kişinin Sözleşme Ücretinin Ödenmesi Halinde Kamu Zararından Bahsedilebilir Mi?Diyarbakır merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 28 zanlı tutuklandıHakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye HazırSındırgı depreminin hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?