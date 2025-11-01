proje okul atamaları yargı kararlari

En başta hukuksuz olduğunu yazmıştık.

Şimdi ne olacak önemli olan o? Kanuna göre uygulama yapılacak mı? Uygulamayı yapanlar ceza alacak mı, mesele o.

Yoksa ben yaptım, oldu bitti anlayışı devam edecek mi?

Uygulanmayan yargı kararı devletin bir kanadını yok göstermemesi ve o hale getirmesi için tedbirler alınmalı. Sorumlular yargı önünde yangından mal kaçırır gibi yaptıkları uygulamanın hesabını vermelidir.