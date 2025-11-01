Belediye kurumları arasında nakil süreci

merhaba. bütükşehir belediyesinin bağlı kuruluşları arasında nakil mümkün mü? örneğin iski/iett arasında. veya bunlardan ibb'ye direk nakil. mümkünse süreç nasıl ilerler? aday memurun nakil hakkı var mı? onayı iski veya iett'nin genel müdürü mü veriyor yoksa belediye başkanı mı? örneğin iskiye nakilde ilçedeki şube müdürünün talebi mi gerekli genel müdürlüğün mü? yardımcı olursanız çok sevinirim

