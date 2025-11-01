Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

Belediye kurumları arasında nakil süreci


01 Kasım 2025 16:19
Belediye kurumları arasında nakil süreci
merhaba. bütükşehir belediyesinin bağlı kuruluşları arasında nakil mümkün mü? örneğin iski/iett arasında. veya bunlardan ibb'ye direk nakil. mümkünse süreç nasıl ilerler? aday memurun nakil hakkı var mı? onayı iski veya iett'nin genel müdürü mü veriyor yoksa belediye başkanı mı? örneğin iskiye nakilde ilçedeki şube müdürünün talebi mi gerekli genel müdürlüğün mü? yardımcı olursanız çok sevinirim

Çok Yazılan Konular

Belediyede aday memurken istifa ettim.Aday memurken geçici görevlendirme ile belediyeler arası veya diğer devlet kurumlarına geçişÖğrenim Değişikliği ( Önlisans - Lisans )Promosyon hk.Zabıta MülakatıBelediyeden İl Özel İdareye Geçiş Nasıl Oluyor ?Memuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Zabıta Bakmakla Yükümlüİbb, iett ve iski arşiv araştırması sonucu hala gelmediÜniversitede kadrolu teknikerin Sağlık Bakanlığı'nda teknikerliğe atanması

Sözlük

Hz.lut 1 mısır tapınakları 1 açık açık konuşmak 1 kötü niyetle iyi murada erilmez 1 kimlik 1 günün filmi 1 paskalya adası 2 yazarların ekşi sözlük mahlaslarını saklaması 1 oyalama 1

Son Haberler

Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptıkİşte Ayasofya'yı yakmaya çalışan şüpheli için istenen cezaGörüntüler büyük tepki çekti! İl Müdürlüğü inceleme başlattıKesilen 24 milyon dijital tren biletiyle 3 bin ağaç kurtulduÜlkesine dönen Suriyelilerin sayısı açıklandı

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?