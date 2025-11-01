Belediye kurumları arasında nakil süreci

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : bilgisayartekniker
Çok Yazılan Konular
Belediyede aday memurken istifa ettim.Aday memurken geçici görevlendirme ile belediyeler arası veya diğer devlet kurumlarına geçişÖğrenim Değişikliği ( Önlisans - Lisans )Promosyon hk.Zabıta MülakatıBelediyeden İl Özel İdareye Geçiş Nasıl Oluyor ?Memuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Zabıta Bakmakla Yükümlüİbb, iett ve iski arşiv araştırması sonucu hala gelmediÜniversitede kadrolu teknikerin Sağlık Bakanlığı'nda teknikerliğe atanması
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?