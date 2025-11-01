6 ay kısa süreli durdurma

değerli meslektaşlarım kıymetli meslek büyüğü ağabeylerim. başıma bir olay geldi kısaca anlatacağım, bundan yaklaşık 6-7 ay önce birileri ile hafta sonu görevli olmadığım ve sivil kıyafetli olduğum gün kavga ettim , adli olarak tehdit hakaret ve basit yaralamadan. dava açıldı tehdit hakaretten takipsizlik verildi itiraz ettiler yine ek kovuşturmaya yer yoktur verildi.doktor raporunda burunda abrazyon(yüzeysel çizik) ensede kızarıklık btm ile giderilebilir yazmış doktor ,kavgayı ayıran bir kişinin tırnağı yada parmağındaki yüzük adamın burnunu çizdi ama yumruk atıldı dedi karşı taraf . savcı 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istiyor daha önce herhangi bir olayım yok. bütün performans puanların 5 mahkeme basit yargılama usulüne sokup 2 hafta içinde savunma varsa delil v.s isteyip kararı vereceğini söylüyor, idari olarakta kanun maddelerini okudum meslek dışında meslekle uyuşmayacak hal ve davranışta bulunmak diye bir madde buldum. bununda karşılığı 6ay kısa süreli durdurma, sorum şu adli yönden bana en fazla ne verilebilir, benim tahminim para cezası na çevrilip 1 yılın altında olan bir suç oldugu için 3 yıl ertelenmesi , idari yöndende 6 ay kısa süreli verilirse idari mah. dava açabilirmiyim iptal edilir mi ? benimde darp raporum var bu arada bende aldım.

değerli meslektaşlarım kıymetli meslek büyüğü ağabeylerim. başıma bir olay geldi kısaca anlatacağım, bundan yaklaşık 6-7 ay önce birileri ile hafta sonu görevli olmadığım ve sivil kıyafetli olduğum gün kavga ettim , adli olarak tehdit hakaret ve basit yaralamadan. dava açıldı tehdit hakaretten takipsizlik verildi itiraz ettiler yine ek kovuşturmaya yer yoktur verildi.doktor raporunda burunda abrazyon(yüzeysel çizik) ensede kızarıklık btm ile giderilebilir yazmış doktor ,kavgayı ayıran bir kişinin tırnağı yada parmağındaki yüzük adamın burnunu çizdi ama yumruk atıldı dedi karşı taraf . savcı 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istiyor daha önce herhangi bir olayım yok. bütün performans puanların 5 mahkeme basit yargılama usulüne sokup 2 hafta içinde savunma varsa delil v.s isteyip kararı vereceğini söylüyor, idari olarakta kanun maddelerini okudum meslek dışında meslekle uyuşmayacak hal ve davranışta bulunmak diye bir madde buldum. bununda karşılığı 6ay kısa süreli durdurma, sorum şu adli yönden bana en fazla ne verilebilir, benim tahminim para cezası na çevrilip 1 yılın altında olan bir suç oldugu için 3 yıl ertelenmesi , idari yöndende 6 ay kısa süreli verilirse idari mah. dava açabilirmiyim iptal edilir mi ? benimde darp raporum var bu arada bende aldım.