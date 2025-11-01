Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

2. sark süresi


01 Kasım 2025 18:57
2. sark süresi
abilerim devrelerim merhaba, ilk sark görevine merkezi atama ile atandim, 4 yillik görev süresi olan şark ilinde herhangi bir ipka talebim olmadan merkezi ipka ile 5 sene kalip batiya döndüm.2025 yilinda bu sene 2. sark görevine geldim, ilk sarkta yaptigim 1 yillik fazla süre ikinci sark süremden oranlanip düşülme durumu var midir. bilgisi olan, emsal olabilecek abilerim devrelerim cevaplarsa mutlu olurum, herkese hayırlı görevler

Çok Yazılan Konular

Gücüm Kalmadıİcralık polislerİsbankasi Promosyon 100.000 TLSayın bakan müjde açıklayacağı haberiZam hayırlı olsunMazeret ataması 2025Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerBosanmadan dolayı maseret atamasıİş Cep Uygulamasının BerbatlığıBM yaş şartı medır

Sözlük

günün filmi 1 oyalama 1 kimlik 1 kötü niyetle iyi murada erilmez 1 mısır tapınakları 1 Hz.lut 1 yazarların ekşi sözlük mahlaslarını saklaması 1 paskalya adası 2 açık açık konuşmak 1

Son Haberler

'Türkiye olmasaydı Gazze'de ateşkes sağlanamazdı'Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde 141. randevuAltın satışlarının durdurulduğu haberleri yalanlandıKocaeli'de 4 kişiye mezar olan binanın enkazı kaldırılıyorHulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?