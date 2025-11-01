2. sark süresi

abilerim devrelerim merhaba, ilk sark görevine merkezi atama ile atandim, 4 yillik görev süresi olan şark ilinde herhangi bir ipka talebim olmadan merkezi ipka ile 5 sene kalip batiya döndüm.2025 yilinda bu sene 2. sark görevine geldim, ilk sarkta yaptigim 1 yillik fazla süre ikinci sark süremden oranlanip düşülme durumu var midir. bilgisi olan, emsal olabilecek abilerim devrelerim cevaplarsa mutlu olurum, herkese hayırlı görevler

