Eş durumu sorusu

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Özel Eğitim Öğretmenlerinin % 25 Artırımlı Ek ders Ücreti AdaletsizliğiYönetici atama yönetmeliği değişecek mi?Okulda karşı cins idarecilere ismiyle hitap edilmesi etik midir?biraz da kendimizi eleştirelim.İlçe millî eğitim müdürünün resen görevlendirme yetkisi var mı?10 Kasım programını hangi tarihte yapacaksınız?proje okul atamaları yargı kararlari10-14 Kasım mesleki çalışmalarla ilgili açıklama var mı?Öğretmenlikten VHKİ ye geçiş hakkında...Memurluktan öğretmenliğe geçmek doğru olur tavsiye verir misiniz?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?