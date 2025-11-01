Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Haziran'da il dışı yapan Şubat'ta mazaret atamasına başvurabilir mi?


01 Kasım 2025 22:54
Haziran'da il dışı yapan Şubat'ta mazaret atamasına başvurabilir mi?

Ben infaz koruma memuruyum. Nişanlım kadrolu sınıf öğretmeni. 2025 yaz tayininde urfadan Antep'e isteğe bağlı tayin geldi. Ama eş durumu yapmak istiyoruz. Yeni görev yeri olan Antep'te 1 yıl çalışma şartı var mı? Yoksa 1. Dönem sonunda eş durumu tayini yazabilir mi. Benim görev yerim konya


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
01 Kasım 2025 23:02

Ocak ayında eş durumu isteyebilir, Ocak ayında kontenjan açılmazsa, ya da açan okullara puanı yetmezse Antep'te kalır, kesin gelebileceği tarih Ağustos'u bekler


ikm4242
Memur
01 Kasım 2025 23:05

Dediğin gibiyse 1 yıl şartı yok yani. Puan ve kadro açılacak yere bağlı. Hocam yüreğimize bir nebze su serptin. Teşekkür ederim. Bir ihtimal de olsa yazmak istiyoruz tabiki. İnşallah olur.

Ahmet Kaleli, 2 saat önce

Ocak ayında eş durumu isteyebilir, Ocak ayında kontenjan açılmazsa, ya da açan okullara puanı yetmezse Antep'te kalır, kesin gelebileceği tarih Ağustos'u bekler


bahçesaray
Şef
01 Kasım 2025 23:11
sözleşmeli değilse, ilk özür grubu tayinde başvuru hakkı var
