Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan

Memurun isteği dışında görevlendirilmesi


02 Kasım 2025 00:55
Memurun isteği dışında görevlendirilmesi

Merhaba bir ilkokulda memur olarak görev yapıyorum. Bulunduğum ilce kaymakam onayı ile kendi bünyesine ihtiyaç var diye gorevlendirmis. Ben gitmek istemiyorum. Kafasına göre sormadan görevlendirme hakkı var mi varsa ben bunu nasıl iptal edebilirim. Bi de bu görevlendirmeler 6 aylık oluyor sanırım. Yanlış biliyorsam lütfen düzeltin ikinci 6 ay için rızamı alması gerekir diye biliyorum ne yapabilirim ilce ye gitmemek için geçerli sebeplerim var cocugum yanımda anasinifinda ve bana muhtaç

Çok Yazılan Konular

MuvafakatSağlık Bakanlığı elektrik teknikeriKaymakamlık çalışanları hk.

Sözlük

açık açık konuşmak 1 mısır tapınakları 1 Nauru Cumhuriyeti 1 Bugün olanlar 1 kötü niyetle iyi murada erilmez 1 oyalama 1 paskalya adası 2 kimlik 1 Hz.lut 1 yazarların ekşi sözlük mahlaslarını saklaması 1

Son Haberler

Delil yetersizliğinden beraat eden memura disiplin cezası verilebilir mi?Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak11 yaşında başladığı mesleğinde 65 yıldır sokaklardaOnur öğretmen yeni görevine başlayamadan vefat ettiKartal'da kolonlarında çatlaklar oluşan bina tahliye edildi

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?