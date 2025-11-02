İl Emri Gelene İl Reseni Uygulama

Merhabalar kısmetse Ocakta eş durumu isteyeceğim ancak öncesinde ilk atama ve norm fazlası atamalar olacağı için maalesef çok yer açılmayacaktır. Bu durumda Ağustos ayındaki eş durumunda tercihlerim yine gelmezse;

1) il emri gelir mi?

2) il emri ile gelenleri bu yıl olduğu gibi il geneli resenle uzak ilçelere yollarlar mı?