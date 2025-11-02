Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

İl Emri Gelene İl Reseni Uygulama


02 Kasım 2025 01:48
İl Emri Gelene İl Reseni Uygulama

Merhabalar kısmetse Ocakta eş durumu isteyeceğim ancak öncesinde ilk atama ve norm fazlası atamalar olacağı için maalesef çok yer açılmayacaktır. Bu durumda Ağustos ayındaki eş durumunda tercihlerim yine gelmezse;

1) il emri gelir mi?

2) il emri ile gelenleri bu yıl olduğu gibi il geneli resenle uzak ilçelere yollarlar mı?

Çok Yazılan Konular

İlçe millî eğitim müdürünün resen görevlendirme yetkisi var mı?Okulda karşı cins idarecilere ismiyle hitap edilmesi etik midir?Biraz da kendimizi eleştirelim.10 Kasım programını hangi tarihte yapacaksınız?Proje okul atamaları yargı kararları10-14 Kasım mesleki çalışmalarla ilgili açıklama var mı?Özel Eğitim Öğretmenlerinin % 25 Artırımlı Ek ders Ücreti AdaletsizliğiYönetici atama yönetmeliği değişecek mi?Öğretmenlikten VHKİ ye geçiş hakkında...Ek ders modulumde ek dersim bulanık görünüyor

Sözlük

kötü niyetle iyi murada erilmez 1 açık açık konuşmak 1 oyalama 1 Bugün olanlar 1 yazarların ekşi sözlük mahlaslarını saklaması 1 Nauru Cumhuriyeti 1 mısır tapınakları 1 kimlik 1 paskalya adası 2 Hz.lut 1

Son Haberler

Delil yetersizliğinden beraat eden memura disiplin cezası verilebilir mi?Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak11 yaşında başladığı mesleğinde 65 yıldır sokaklardaOnur öğretmen yeni görevine başlayamadan vefat ettiKartal'da kolonlarında çatlaklar oluşan bina tahliye edildi

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?