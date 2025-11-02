Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
İl emri ile gelen resen atanır mı?


02 Kasım 2025 01:48
İl emri ile gelen resen atanır mı?

Merhabalar kısmetse Ocakta eş durumu isteyeceğim ancak öncesinde ilk atama ve norm fazlası atamalar olacağı için maalesef çok yer açılmayacaktır. Bu durumda Ağustos ayındaki eş durumunda tercihlerim yine gelmezse;

1) il emri gelir mi?

2) il emri ile gelenleri bu yıl olduğu gibi il geneli resenle uzak ilçelere yollarlar mı?


yldzhmt
Şube Müdürü
02 Kasım 2025 09:26

Il emri gelmez daha


Bukettdeniz
Aday Memur
02 Kasım 2025 10:19
neden riske atıyorsunuz makul ilçeler açıldıysa verin gitsin.
