48 saat ders ve 14 saat seçmeli toplam 62 saat ders var kaç norm olur


02 Kasım 2025 02:35
48 saat ders ve 14 saat seçmeli toplam 62 saat ders var kaç norm olur

Bolge normunu bilmiyorum ama 62 saat ders var. İnternette her 42 saatten sonra 21 saate bir norm gibi okudum 42 saatten sonra 15 saate mi yoksa 21 saate mi bir normdur yardimci olur musunuZ? 3 norm mu 2 normmu

