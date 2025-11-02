Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

48 saat ders ve 14 saat seçmeli var kaç norm olur?


02 Kasım 2025 02:35
48 saat ders ve 14 saat seçmeli var kaç norm olur?

Bolge normunu bilmiyorum ama 62 saat ders var. İnternette her 42 saatten sonra 21 saate bir norm gibi okudum 42 saatten sonra 15 saate mi yoksa 21 saate mi bir normdur yardimci olur musunuZ? 3 norm mu 2 normmu


RaSKaH
Daire Başkanı
02 Kasım 2025 06:04

branş ise 3, meslek ise 2


fen-25
Şef
02 Kasım 2025 10:35

branşsa 3.


Braweheart01
Genel Müdür
02 Kasım 2025 11:02

ben sınıf öğretmeniyim 30 saat ders + 14 saat çocuk kulübü + 4 saat destek odasını her hafta yapıyorum. 48 saat/hafta


Braweheart01
Genel Müdür
02 Kasım 2025 11:03

mesajda değişiklik yapılamıyor 10 saat çocuk kulübü + 4 saat destek odası olacak 44 Saat /Hafta

Braweheart01, 2 saat önce

ben sınıf öğretmeniyim 30 saat ders + 14 saat çocuk kulübü + 4 saat destek odasını her hafta yapıyorum. 48 saat/hafta


berkaydal
Daire Başkanı
02 Kasım 2025 12:33

Günlük 6 saat + destek odası 1 + çocuk kulübü 2. Toplam 9 saat. Verimsiz. Hele biri destek odası. 5'ten sonra okuldan çıkıyor çocuklar galiba.

Braweheart01, 2 saat önce

mesajda değişiklik yapılamıyor 10 saat çocuk kulübü + 4 saat destek odası olacak 44 Saat /Hafta

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

İlçe millî eğitim müdürünün resen görevlendirme yetkisi var mı?Biraz da kendimizi eleştirelim.Okulda karşı cins idarecilere ismiyle hitap edilmesi etik midir?10 Kasım programını hangi tarihte yapacaksınız?Proje okul atamaları yargı kararları10-14 Kasım mesleki çalışmalarla ilgili açıklama var mı?Özel Eğitim Öğretmenlerinin % 25 Artırımlı Ek ders Ücreti Adaletsizliği48 saat ders ve 14 saat seçmeli var kaç norm olur?Yönetici atama yönetmeliği değişecek mi?Öğretmenlikten VHKİ ye geçiş hakkında...

Sözlük

kimlik 1 kötü niyetle iyi murada erilmez 1 Bugün olanlar 1 yazarların ekşi sözlük mahlaslarını saklaması 1 Nauru Cumhuriyeti 1 paskalya adası 2 mısır tapınakları 1 Hz.lut 1 açık açık konuşmak 1

Son Haberler

TÜRKSAT 6A ile uluslararası başarı: Sri Lanka'nın 50 kanalı yayın yapacakAk Partili Alkayış: Adıyaman'da adalet hizmetleri güçleniyorBakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!Vali Gül, Kartal'da kolonlarında çatlak nedeniyle boşaltılan binayı incelediTÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?