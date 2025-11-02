Müdür başyardımcılığı yeniden başvuru hakkkında

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
İlçe millî eğitim müdürünün resen görevlendirme yetkisi var mı?Biraz da kendimizi eleştirelim.Okulda karşı cins idarecilere ismiyle hitap edilmesi etik midir?10 Kasım programını hangi tarihte yapacaksınız?Proje okul atamaları yargı kararları10-14 Kasım mesleki çalışmalarla ilgili açıklama var mı?Özel Eğitim Öğretmenlerinin % 25 Artırımlı Ek ders Ücreti Adaletsizliği48 saat ders ve 14 saat seçmeli var kaç norm olur?Yönetici atama yönetmeliği değişecek mi?Öğretmenlikten VHKİ ye geçiş hakkında...
Sözlük
Son Haberler
TÜRKSAT 6A ile uluslararası başarı: Sri Lanka'nın 50 kanalı yayın yapacakAk Partili Alkayış: Adıyaman'da adalet hizmetleri güçleniyorBakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!Vali Gül, Kartal'da kolonlarında çatlak nedeniyle boşaltılan binayı incelediTÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
Editörün Seçimi
2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?