Müdür başyardımcılığı yeniden başvuru hakkkında


02 Kasım 2025 12:32
Müdür başyardımcılığı yeniden başvuru hakkkında

Merhaba, müdür başyardımcısıyım, 8 yılım doluyor. Meslek öğretmeniyim fakat 1 meslek öğretmeni daha müdür yardımcısı olarak görev yapıyor. Önümüzdeki tercih döneminde tercih yapacağım. Yeni yönetmeliğe göre aynı okulu müdür yardımcısı olarak tercih edebiliyor muyum? Teşekkürler

