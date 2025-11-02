Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Müdür başyardımcısı aynı okula müdür yardımcısı olarak yeniden başvuru yapabilir mi?


02 Kasım 2025 12:32
Merhaba, müdür başyardımcısıyım, 8 yılım doluyor. Meslek öğretmeniyim fakat 1 meslek öğretmeni daha müdür yardımcısı olarak görev yapıyor. Önümüzdeki tercih döneminde tercih yapacağım. Yeni yönetmeliğe göre aynı okulu müdür yardımcısı olarak tercih edebiliyor muyum? Teşekkürler

