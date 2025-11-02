Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

İstifa eden sözleşmeli öğretmen, öğretmenliğe nasıl dönebilir?


02 Kasım 2025 14:45
İstifa eden sözleşmeli öğretmen, öğretmenliğe nasıl dönebilir?

aday öğretmenim ocak ayında adaylığım kalkacak. eğer şubatta istifa etsem sözleşmeli olduğum için geri dönebilir miyim? geri dönemediğim ihtimalde sınavı kazanıp tekrardan atansam aday öğretmenlik sürecinden geçer miyim?

Çok Yazılan Konular

İlçe millî eğitim müdürünün resen görevlendirme yetkisi var mı?Biraz da kendimizi eleştirelim.Okulda karşı cins idarecilere ismiyle hitap edilmesi etik midir?48 saat ders ve 14 saat seçmeli var kaç norm olur?10 Kasım programını hangi tarihte yapacaksınız?Proje okul atamaları yargı kararları10-14 Kasım mesleki çalışmalarla ilgili açıklama var mı?Özel Eğitim Öğretmenlerinin % 25 Artırımlı Ek ders Ücreti AdaletsizliğiYönetici atama yönetmeliği değişecek mi?Öğretmenlikten VHKİ ye geçiş hakkında...

Sözlük

yazarların ekşi sözlük mahlaslarını saklaması 1 kimlik 1 açık açık konuşmak 1 Hz.lut 1 mısır tapınakları 1 Nauru Cumhuriyeti 1 paskalya adası 2 kötü niyetle iyi murada erilmez 1 Bugün olanlar 1

Son Haberler

Elazığ'da yüzüne mermi seken yaşlı adam hayatını kaybettiBalıkesir'de 4,3 büyüklüğünde depremİzmir'de eğlence mekanında fenalaşan 16 yaşındaki genç öldüHacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanıBeşiktaş, Hasan Arat'ı 1 yıllığına üyelikten çıkardı

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?