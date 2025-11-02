Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

24 Kasım atamaları mazeret atamasına yetişir mi?


02 Kasım 2025 15:31
24 Kasım atamaları mazeret atamasına yetişir mi?

Merhaba. Eşim ilk atama göreve başlayacak. 24 kasımda atama yerleri belli olacak. 19 ocakta kararnamesi gelip göreve başlayacak.

Bu ocak ayındaki mazeret tayininde eşimin yanına gitmek istiyorum. Birinci aşama başvuru için süre yetecek mi yetmeyecek mi emin değilim ama birkaç yerde "24 kasımda yer belli olunca dilekçe verin, bakanlığa gönderelim." diye yazdıklarını gördüm. Bu konuda bilgisi olan var mı? 24 kasımda dilekçe verip özür grubundan mebbis birinci aşamaya başvuru hakkı olur mu? Yardımcı olanlara teşekkür ederim.


monalisaaa
Memur
02 Kasım 2025 15:35

Elinizde atama kararnamesi olacağı için Ocakta eş durumuna başvurursunuz bocamğ


turkcebiliyorum
Aday Memur
02 Kasım 2025 15:41

Hocam merhaba. Yerler 24 kasımda belli olacak. Yer belli olunca elimizde atama kararnamesi olur mu? Bakan 19 ocakta göreve başlama dedi. Kararname 24 Kasımdan hemen sonra elimizde olur mu? Buna nasıl ulaşabiliriz.

monalisaaa, 50 dk. önce

Elinizde atama kararnamesi olacağı için Ocakta eş durumuna başvurursunuz bocamğ

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İlçe millî eğitim müdürünün resen görevlendirme yetkisi var mı?Biraz da kendimizi eleştirelim.Okulda karşı cins idarecilere ismiyle hitap edilmesi etik midir?48 saat ders ve 14 saat seçmeli var kaç norm olur?10 Kasım programını hangi tarihte yapacaksınız?Proje okul atamaları yargı kararları10-14 Kasım mesleki çalışmalarla ilgili açıklama var mı?Özel Eğitim Öğretmenlerinin % 25 Artırımlı Ek ders Ücreti AdaletsizliğiYönetici atama yönetmeliği değişecek mi?Öğretmenlikten VHKİ ye geçiş hakkında...

Sözlük

yazarların ekşi sözlük mahlaslarını saklaması 1 kimlik 1 açık açık konuşmak 1 Hz.lut 1 mısır tapınakları 1 Nauru Cumhuriyeti 1 paskalya adası 2 kötü niyetle iyi murada erilmez 1 Bugün olanlar 1

Son Haberler

Elazığ'da yüzüne mermi seken yaşlı adam hayatını kaybettiBalıkesir'de 4,3 büyüklüğünde depremİzmir'de eğlence mekanında fenalaşan 16 yaşındaki genç öldüHacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanıBeşiktaş, Hasan Arat'ı 1 yıllığına üyelikten çıkardı

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?