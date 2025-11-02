Kamu Personeli \ Akademik Personel
Öğretim üyeliğine atamada ek koşullara düzenleme gelecek


02 Kasım 2025 16:09
Öğretim üyeliğine atamada ek koşullara düzenleme gelecek

aşagığaki konu hakkında bilgisi olan varmı acaba, tüm üniversitelerde aynı kurallarmı olacak, dr. öğr. üyesi atamaları için mesela

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" yayımlanmıştır.

Söz konusu program kapsamında, "Üniversitelerin nitelik yönünden gelişimlerinin izlenmesi ve yönlendirilmeleri sağlanacaktır." başlığı altında yer alan tedbirleri incelediğimizde, "Üniversitelerin atama ve yükseltme kriterlerinin alt sınırı merkezi olarak belirlenecektir."

