Ne dersiniz?

02 Kasım 2025 17:34
Kıymetli hocalarım memurum. Bulunduğum görevden daha ileriye gitme gibi bir ihtimalim yok. Aldığım maaş son derece yeterli. Doktora eğitimine başladım. Fakat üniversitelerin kişiye özel ilanlarına baktıkça üniversiteye girme gibi bir durumumun mümkün olmadığını görüyorum. Bilgi birikim anlamında da doktoraya çok ihtiyacım yok. Üniversiteye geçme imkanı olmayan benim durumumda olanlara doktora yapmayı tavsiye eder misiniz? Henüz yolun başındayım. Şimdiden teşekkür ederim.


martisefasi
Aday Memur
02 Kasım 2025 17:57

Üniversitede çalışmayacak birisi için yüksek lisans kanaatimce iyidir ama doktoraya verilecek zaman ve emek çok anlamsız. Faydası tabii ki olur ama yıllar boyunca dirsek çürütmeye, uykusuz gecelere, çekilen sinir strese değmez. Ben bu durumda olsam doktoraya harcayacağım zamanda ek iş yaparım.

